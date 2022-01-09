В Ростовской области неизвестные обстреляли магазин строительных материалов

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Азове Ростовской области обстреляли магазин строительных материалов. Об этом стало известно сегодня, 9 января. Правоохранители уже проводят проверку, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

- В полицию поступило сообщение о том, что продавец услышала хлопок, а чуть позже обнаружила разбитое окно. На место происшествия уже выехали полицейские. Выясняются обстоятельства произошедшего, проводится проверка, - рассказали в ведомстве.

Ранее в соцсетях появилась неподтвержденная информация о том, что стреляли со стороны частных домов. Предварительно, в момент этой хулиганской выходки в магазине находились люди. Никто не пострадал.

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