Коробка взорвалась в руках полицейского, обыскивающего место гибели мужчины в Ростове

На месте работают бойцы ОМОНа Фото: Артур СЕЛИМОВ

Сегодня Ростов потрясла новость: рано утром в жилой высотке на улице Береговой, 19/2, предположительно от сработавшей взрывчатки погиб мужчина. Также пострадал представитель правоохранительных органов. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» сообщает собственный источник, знакомый с ситуацией. Что еще известно о произошедшем на данную минуту - выяснили на месте.

ЧП В ЛИФТЕ

По предварительным данным, тело мужчины нашли в лифте. У него были повреждены кисти рук, а одна из них оторвана. Увидевшие страшную картину люди вызвали правоохранительные органы. Прибывшие на место полицейские выяснили, что погибший мужчина занимался ремонтом в одной из квартир. В лифте нашли следы взрывчатых веществ, а при осмотре квартиры, в которой работал мужчина ничего не предвещало беды, но одна из коробок взорвалась прямо в руках у сотрудника правоохранительных органов, и он доставлен в медучреждение.

Сотрудники МВД и ФСБ, которые сейчас работают на месте происшествия, комментариев пока не дают, и наш корреспондент поговорил с жильцами.

Жильцы рассказали об эвакуации из здания Фото: Артур СЕЛИМОВ

РАБОТНИК ИЛИ СОБСТВЕННИК?

Как рассказала жительница соседнего подъезда, все произошло рано утром.

- В шесть утра здесь уже была полиция, - рассказала соседка.

По словам женщины, квартира, в которую ехал мужчина, находится на шестом этаже.

- Он собственник, не снимал квартиру, - говорит женщина из соседнего подъезда.

ПРОСТО ПЕТАРДА?

Дежурная по дому тоже считает, что погибший является собственником квартиры в элитном ЖК и уверена, что масштаб ситуации преувеличен.

- Спокойное крыло, много семейных живет. Ничего страшного для жизни людей не произошло. Просто несчастный случай с человеком в лифте. Я тут сижу и никаких хлопков не слышала, ничего не обвалилось, лифт работает. Это просто петарда, а уже придумали, что полицейский погиб (в ряде СМИ прошла информация о гибели правоохранителя при осмотре квартиры — прим.ред.).

Также дежурная рассказала, что понадобилась помощь медиков еще и жительнице дома.

- «Скорая» приезжала — так это жене плохо стало (жене погибшего — прим.ред.)

По словам работающих в ЖК людей, погибшего мужчину ранее видели в двух подъездах Фото: Артур СЕЛИМОВ

ХОДИЛ ПО ДВУМ ПОДЪЕЗДАМ...

Как сообщила одна из сотрудниц, которая обслуживает придомовую территорию, о ЧП она узнала от коллеги, а та — из новостей.

- Как мне объяснили, он и там, и тут ходил — по двум подъездам. Хорошо хоть консьержи есть, - поделилась женщина.

Кроме того, некоторые жильцы обеспокоены, что во двор и в дом могут попасть посторонние люди.

- В прошлом или позапрошлом году видела, как молодежь проникла на крышу, чтобы фотографироваться, вися на каких-то конструкциях, - рассказала одна из соседок.

Движение по улице Береговой не перекрыто, но, как рассказали жильцы, весь большой ЖК эвакуировали. Правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства произошедшего, и сохраняется ли опасность для других жильцов дома.

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