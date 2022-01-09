Синоптики рассказали, когда в Ростовской области снова начнутся снегопады

К середине недели резко похолодает Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области осадки - в отдельных районах снег или дождь - ожидаются уже в начале следующей недели, с 10-11 января. Об этом сообщают синоптики. Прогноз опубликовали на сайте Гидрометцентра.

Так, на севере региона осадки сначала будут смешанными, а потом начнутся кратковременные снегопады. Например, в Казанской подобная погода продержится до четверга, 13 января. При этом днем в понедельник и во вторник должно быть около 0 градусов, а потом столбики термометров резко опустятся до -5. Самой холодной для местных жителей окажется ночь со среды на четверг, обещают до -14 градусов. Примерно также будет и в Боковской.

Тем временем на юге будут идти преимущественно дожди. В Ростове-на-Дону во вторник, 11 января, ожидаются обычные осадки, 12 - уже мокрый снег, 13 числа - небольшой снегопад. Погода в субботу окажется почти такой же, как среду.

Днем в донской столице в начале недели будет +4, в четверг -4, и завершит семидневку температура в +2 градуса. По ночам прогнозируют от 0 до -5.

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