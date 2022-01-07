8-10 января в Ростове-на-Дону прогнозируют гололедицу и усиление ветра

Переходить проезжую часть нужно только в разрешенных местах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 8 по 10 января в Ростове-на-Дону ожидаются гололедица и изморозь. При этом 9 января прогнозируют еще и усиление ветра, его порывы могут достигать 17 м/с, предупреждает управление по делам ГО и ЧС.

В непогоду водителей и пешеходов просят быть особенно внимательными и осторожными. Автолюбители должны придерживаться безопасной скорости и не парковаться под деревьями и слобоукрепленными конструкциями. Оставлять машины лучше на специальных площадках, тогда транспорт не будет мешать уборочной спецтехнике.

Пешеходам следует переходить проезжую часть только в разрешенных местах. Все действия должны быть предельно понятны и предсказуемы.

Кроме того, во время ветра в домах могут происходить скачки напряжения. В таких случаях нужно сразу отключать все электроприборы. Людям напоминают: подходить к оборванным проводам или раскачивающимся вывескам опасно для жизни. В экстренных ситуациях за помощью необходимо обращаться по номеру «112».

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