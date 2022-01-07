В последние дни новогодних каникул в Ростове резко похолодает

Уже завтра, 8 числа, днем прогнозируют -1 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону в последние дни новогодних каникул - 8 и 9 января - резко похолодает. Об этом предупреждают синоптики Гидрометцентра.

Сегодня, 7 января, в течение дня температура воздуха еще будет достаточно комфортной, около +7 градусов. Но уже завтра, 8 числа, днем прогнозируют -1. После этого столбики термометров установятся в районе +1-3 градусов, а к середине следующей недели ожидается до -6. Это погода днем.

В ночь на 8 января должно быть -5 градусов, а в последующие два дня -1. Холоднее всего будет со среды на четверг на следующей неделе - термометры покажут до -12 градусов.

Что касается осадков, то в оставшиеся выходные их не предвидится, должно быть облачно. Ветер может подняться до 7 м/с.

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