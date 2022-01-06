Аномальные морозы накроют Ростов после 10 января

В Ростове ожидаются лютые морозы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ростовские метеорологи предупредили ростовчан о наступлении лютых морозов. Они ударят по донской столице сразу после праздников. Переход будет крайне резким - по-весеннему теплая погода сменится резкими морозами. Помимо перепада температуры горожан также будет ждать и сильный снегопад.

Похолодание начнется еще в первой половине месяца. Но самых лютых морозов следует ожидать в 20-х числах месяца. Температура воздуха будет сначала будет опускаться до -12 градусов, а в некоторых районах региона и до -18 градусов. А затем в ночные часы столбики термометров и вовсе будут понижаться до отметки в -22 градуса.

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