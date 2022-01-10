Дневник продавца бытовой техники: перед Новым годом скупают как ненормальные, а после - сдают обратно

Иногда после покупки человек понимает, что она ему не так уж и была нужна Фото: Олег УКЛАДОВ

Праздники прошли, а вместе с ними и желание сгребать с прилавков различную технику. Народ, отметив Новый год, начал массово сдавать покупки обратно в магазины.

О том, зачем покупатели приобретают ненужные товары и почему потом не могут вернуть их обратно, рассказал продавец-консультант одного из ростовских магазинов.

«ПОТРЕБНОСТЬ – ПОТРАТИТЬ ДЕНЬГИ»

- Я работаю в торговле уже 15 лет. За это время продавал абсолютно все - от парфюмерии до премиальных холодильников - по 200-300 тысяч рублей за штуку, - говорит Дмитрий. - Сейчас я занимаюсь продажами бытовой техники. Под Новый год у нас начинается самая жаркая пора. Ни в одно время года люди не делают покупки так легко и непринужденно как в этот период. Оно и понятно: на руках тринадцатые зарплаты, премии, отпускные и предстоящие новогодние каникулы.

Факт остается фактом: под Новый год люди особенно расслаблены, у них хорошее настроение и есть особая потребность - тратить деньги. Все вокруг носятся с сумками. Ну, как в такой ситуации оставаться в стороне?

При этом добрая половина покупателей уже перешла в онлайн, потому и заказывает технику на сайте. Но даже в этом случае, нам удается прибавить к чеку пару аксессуаров, сделав дополнительную выручку магазину.

Так, в онлайне в основном покупают смарт-браслеты, наушники, микроволновки - в общем всю ту технику, которую, даже если сломается, не жалко и выбросить. А вот то, что касается телевизоров, холодильников и стиральных машин – тут народ все еще консервативен, а посему покупает их лично в магазинах. В этой ситуации человеку важна не столько консультация, сколько живой гарант качества, которому можно будет высказать все свои претензии в случае поломки.

Мелкую технику чаще берут в интернете, а за холодильниками и телевизорами приходят лично в магазин Фото: Олег УКЛАДОВ

«ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫГЛЯДЕТЬ СОЛИДНО»

- Но больше всего покупатели боятся разочароваться в покупке или что она сломается в первый месяц использования. Поломка через полгода никого не расстроит, а вот если через месяц, тут пиши - пропало. На этих страхах и играют продавцы.

Например, всегда можно продать дополнительную гарантию или защитные аксессуары. Так, к стиральным машинкам продают специальное средство для первого запуска барабана, хотя, по сути, можно использовать обычный стиральный порошок, который в разы дешевле. Человек даже может догадываться, что это лишняя трата, но все равно не устоит перед возможностью выглядеть солидно.

За годы своей работы заметил, что под Новый год люди охотнее берут различные услуги – в частности, подъем техники на этаж или ее установку. В суматохе постоянных покупок горожане предпочитают прийти домой и отдыхать, а не тратить те же самые пять минут на прикручивание ножек под холодильник. Поэтому готовы переплачивать за них даже в два раза дороже обычных цен.

С ноября на людей давит агрессивная реклама: черные пятницы, киберпонедельники - распродажи каждый день Фото: Олег УКЛАДОВ

«СКЛАДЫ ЗАПОЛНЯЮТ ПОД ЗАВЯЗКУ ЕЩЕ В НОЯБРЕ»

- Со всех сторон людей призывают тратить, реклама пестрит акциями, магазины дарят бонусы на покупку, зачеркивают и выкрашивают ценники желтым и красным.

Ко мне заходил один парень, он три раза покупал технику, чтобы потратить подаренные ему бонусы. И каждый раз он приобретал товар в надежде на скидку, но бонусы не подходили под выбранный им товар. Не подари ему магазин эти бонусные рубли, он бы вообще не зашел к нам.

Люди все еще боятся предновогоднего дефицита. В воздухе витает ощущение, что все раскупят, и хорошего товара уже не будет. На самом деле, склады заполняют под завязку еще в ноябре. И даже, если что-то заканчивается на региональном складе, есть возможность заказать товар из соседней области.

Неудивительно, что под таким давлением многие покупки и услуги совершаются спонтанно. Как итог - предновогодние очереди на кассах сменяются посленовогодними скоплениями на пунктах возврата товара.

Вернуть технику в магазин теперь стало непросто Фото: Олег УКЛАДОВ

«ХОЛОДИЛЬНИК ЗА 13О ТЫСЯЧ ЗАБЕРИТЕ ОБРАТНО»

- Очнувшись после рождественского веселья, многие понимают, что погорячились с покупкой. К этому моменту у людей совершенно не остается средств, а впереди - еще месяц без зарплаты. Поэтому народ начинает приносить все - начиная от смартфонов и заканчивая духовыми шкафами.

Большинство техники уже нельзя возвращать только потому, что она не понравилась в использовании. Если с устройством все хорошо, а покупатель просто передумал, то магазин не принимает товар согласно закону.

Как только покупатели об этом узнают, у них меняется выражение лица. Многие живут по принципу «покупатель всегда прав», и им кажется, что персонал обязан вернуть деньги. Но проблема в том, что сейчас большинство техники относят к «технически сложному товару», который подлежит возврату только в случае поломки или при наличии брака. Это компьютеры, ноутбуки, мобильники, смарт-устройства и другие.

У нас мужчина пришел возвращать холодильник за 130 тысяч рублей и очень удивился, когда узнал, что это тоже технически сложное устройство, которое не подлежит возврату без брака. Он долго спорил, что «ящик с компрессором» не может стоять в одном и том же ряду, что и компьютер.

НЕНУЖНОЕ УХОДИТ В ИНТЕРНЕТ ВДВОЕ ДЕШЕВЛЕ

- Таким образом, веселое настроение, спонтанность и безудержные траты до Нового года превращаются в нервы и безденежье после праздников. После того как многие получают отказ на возврат, люди сами начинают продавать технику, но уже на различных сайтах.

Поэтому интернет-площадки буквально усыпаны новой техникой, а еще - дорогими подарками. Молодые люди дарят друг другу смартфоны, а потом после расставания продают их в два раза дешевле.

Про подобный народный сброс качественной техники на сайтах знают опытные дельцы, которые скупают все подешевле, а после - опять запускают товар на рынок, но уже со своими ценами.

Под Новый год была сделала дорогая покупка, а впереди - месяц впроголодь Фото: Валентин ДРУЖИНИН

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Азарт получить выгоду от покупки»

Владислав Лакишек, менеджер по работе с клиентами

- В Новый год спрос стимулируется особенно интенсивно. Все мы чувствуем определенную обязанность в Новый год что-то подарить родным и близким, поэтому вынуждены покупать. Компании ведут жесткую борьбу за каждого покупателя, поэтому продажи ведутся «агрессивно». Человек видит горы товара, выгодные предложения, рекламу. И поэтому ему сложно устоять от покупок.

Также сильно влияет окружающая обстановка, если в обычные дни общество презирает массовое безмерное потребление, то в Новый год это становится нормой и человек уже не чувствует рамок.

После всех праздников, у магазинов сильно падают продажи, а еще увеличивается процент возвратов. Почему? Люди покупают менее обдуманно, а значит - делают не самый лучший выбор для себя. В Новый год многих преследует азарт получить выгоду от покупки, поэтому жители готовы рисковать, несмотря на свои возможности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.11 головного мозга: Зачем ждать весь год распродажи, накупать ненужное и спускать на это все деньги

Ростовские шопоголики откровенно рассказали, почему не могут не спустить всю зарплату в ноябре, а психолог подсказал, как сберечь кошелек (подробнее)