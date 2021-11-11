11.11 головного мозга: Зачем ждать весь год распродажи, накупать ненужное и спускать на это все деньги

К полуночи счет на карточках многих дончан практически обнулится Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

11.11 — чем ближе к 11 ноября, тем громче и навязчивее из каждого утюга доносится реклама. И друзья-знакомые только и говорят о том, что собираются купить, да и сам не заметил, а пару вещиц добавил в корзину интернет-магазина и ждешь...

Многие на этих распродажах сильно зациклены: ждут месяцами, по полдня товары в корзину то добавляют, то, вспомнив, что не дети миллионеров, убирают, а в итоге спускают всю ноябрьскую зарплату. Причем игнорируют массу распродаж в течение года, когда цены или такие же как 11.11, или даже дешевле. Некоторые обещают себе, что ничего покупать в этот раз точно не будут, а к полуночи на карточке — ноль.

Журналист «КП — Ростов-на-Дону» пообщался с несколькими шопоголиками, которые без прикрас рассказали, почему не могут остановиться, но и поделились лайфхаками как реально сэкономить на глобальной распродаже. А еще спросил у психолога как все-таки пережить этот день, не опустошая банковскую карту.

Идею распродажи 11.11 подхватили и оффлайн-магазины, и отечественные онлайн-площадки Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВСЯ ДЕРЕВНЯ ПРОСИТ

40-летний Владимир, наверное, самый продвинутый онлайн-покупатель в своем селе на юге Ростовской области. Электрик у фермера, который выращивает пшеницу, свой дом начинил техникой получше модных ростовских квартир.

Многоуровневый свет, мультиварки-скороварки, музыка, видеонаблюдение — все запускает с телефона. Блажью это совершенно не считает: если цивилизация на сегодня предлагает такой уровень комфорта, то почему бы им не воспользоваться?

- Заказываю все в китайских интернет-магазинах, и это не один, который у всех на слуху — есть еще несколько площадок, где, порой, бывает, выгоднее. Правда, дело это для многих муторное: кто-то выбрасывает скидочные купоны в час дня по Москве, их может быть и 100 штук, и пять, и нельзя прозевать скидку. Другие приложения сами оповещают о снижении цены на товары в корзине, - рассказывает мужчина. - Я привык мониторить все эти сайты каждый день — мне это интересно, и в обед время есть, так что вся родня, друзья, коллеги и знакомые, которые хотят сэкономить, но не зависать на этих сайтах каждый день, обращаются ко мне. Прикорнул после обеда, проснулся, проглядел сайт: ага, скидка на телефон для Риты или магнитолу для Вани, модели которых заранее добавил в корзину.

Звоню ребятам: «Цена такая-то, дешевле обычной на столько-то. Берем?» Если берем, то часто даже сам оплачиваю на сайте, чтобы успеть, пока не расхватали те же смартфоны, как горячие пирожки, а мне в тот же день деньги переводят. Скидываю им трек-номер, чтобы отслеживали, потом еду на почту забирать, обязательно снимаю распаковку. У знакомых в другом регионе был случай, когда вместо телефона пришли какие-то опилки. У меня такого, тьфу-тьфу, не было, а заказываю я уже лет восемь, явно больше сотни посылок на почте забирал.

Соседи, конечно, подтрунивают: «Ты бы уже процент свой за время и мороку при общении с продавцом брал». Да мне эта копейка погоды не сделает. Все равно сайты мониторю для себя — чего другим-то не помочь? Потом благодарят люди, ну и консультируются часто что выбрать — куда без этого.

Иногда выбор в интернет-магазине сделать гораздо тяжелее, чем в обычном павильоне Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«ХОЧУ СЭКОНОМИТЬ, НО ВЫБОР - УБИВАЕТ»

35-летняя Яна из Ростова работает удаленно в рекламе. В распродаже в этом году будет участвовать во второй раз, хотя заказывает в интернет-магазинах товары последние лет пять. Девушка признается, что покупки на распродаже ее радуют, а вот сколько сил она отдает мучительному выбору в интернете - не очень. Но что поделаешь, когда в обычном магазине придется переплатить несколько тысяч?

- Для меня выбор — самое ужасное, - признается она. - В том году покупала ноутбук с нужными характеристиками именно в Китае, потому что в России его стали продавать только на несколько месяцев позже, а мой предыдущий лэптоп уже доживал последние дни. Брала вне распродажи 11.11: отслеживала цены у продавца и по акции хорошо сэкономила. Но как же это выматывает - каждый день проверять, какая сегодня цена. А еще хуже говорить своему умирающему ноуту: «Потерпи, миленький! Еще немного!» Не знаю, как «старичок» дотянул еще три месяца (два в ожидании скидки и еще один — на доставку), но шуструю новинку мы дождались.

А еще откровенно бесит, когда продавцы треплют нервы. Набрала к ноутбуку сразу всяких примочек: и дорогую мышку беспроводную (которая, кстати, в последний раз «пискнула» через год и сдохла), и механическую клавиатуру, чтобы за столом дома печатать, и цветную пленку, чтобы зверь-машина была не как у всех, и кроватный столик для работы по ночам на подушках да под пледом. Тут уже вроде полегче было, потому что не пришлось платить дороже пяти тысяч за вещь, но со столиком нервы помотали. Оплата прошла, продавец уточнил данные, а на следующий день пишет, естественно, на ломанном английском: «Извините, нам в ваш регион слишком дорого доставлять. Пишите отказ, а мы деньги вернем в течение недели». А за неделю-то купон на тысячу рублей экономии сгорит! Со вторым продавцом — та же самая история, представляете? Но уж очень мне столик приглянулся — с третьего раза получилось. Только оказалось, что работая на диване с ноутбуком на кроватном столике, я мгновенно отключаюсь, а просыпаюсь утром по будильнику в той же сидячей позе. Отдала покупку друзьям — молодой паре — для завтраков в постель.

А уж по распродаже 11.11 в том году и ботиночки, и полочку, и скляночки-магнитики для специй на холодильник взяла. Все реально дешевле, чем в наших интернет-магазинах. Правда, пока за месяц-полтора (распродажа же: на китайской почте, видать, очередь километровая из продавцов) посылки пришли, те же баночки появились в дешевом сетевом магазине у дома — чуть похуже качеством, но ощущение, что ты все-таки дурак, осталось.

Экономя весь год, некоторые решаются на дорогие покупки именно сегодня со словами "Я что, зря сутками вкалываю?" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«ЕСЛИ НЕ КУПЛЮ, МЕСЯЦ ПРОШЕЛ ЗРЯ»

Ире 26, она живет в одном из райцентров области вместе с родителями, работает в бюджетной сфере, и свою зарплату тратит, в основном, на себя. Правда, не первый год ругается с домашними, что китайским барахлом завалила весь дом.

- Я упахиваюсь на этой работе, а вечером не прихожу в свою уютную квартиру, где только мои порядки, а иду в родительский дом, где тоже претензии каждый день, - говорит Ира. - Друзья разъехались — кто в Ростов, кто в Москву, кто за границу. Должны же быть какие-то радости в жизни у человека? Для меня — это трендовые вещи: допустим, в этом сезоне, это тапки-тоды, массивные ботинки или плащ как носила в 90-е мама. Я кайфую от того, что всегда в теме, всегда актуальна, на работе девчата всегда завидуют, но все равно советуются, что купить. В магазинах в городе те же самые товары, что и на китайских площадках, но втридорога, так что стабильно пару раз в месяц хожу на почту за посылками. Шкаф и правда уже ломится, из-за этого родители регулярно устраивают разнос, но что делать: если не куплю ничего, чувствую, что месяц прошел зря, а я себя не наградила за свои нелегкие труды.

После распродажи 11.11 аэропорты будут завалены посылками Фото: Алексей БУЛАТОВ

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

«Главное — уловить, когда шопоголизм перешел в зависимость»

Стремление сэкономить, разумеется, присуще практически каждому из нас. Как раз на этом построены большинство маркетинговых уловок черной пятницы, объяснила ростовский ростовский психолог Полина Шаповалова.

Специалист рассказала, что реклама прицельно «бьет» по всем группам потребителей. По кинестетикам, для которых важен комфорт и удобство: реклама пообещает им неземное блаженство и релакс. Аудиалов заманят крутым звуком, который, конечно, есть только в этом магазине и только в черную пятницу. Визуалов привлекут прекрасными картинками красивой жизни/идеальной кожи и тому подобное. Группе потребителей- дигиталов четко расставят по полочкам все приоритеты, обоснуют логически целесообразность покупки.

- Для ментальности русских людей свойственно запасаться впрок - «на всякий случай», «пусть лучше будет». Это обусловлено нашим культурно-историческим кодом. Поэтому иногда это приводит к покупке ненужных вещей, - рассказывает психолог.

- Немаловажным фактором покупки выступает желание подкрепить собственную значимость и удовлетворенность собой: мол, какой я молодец, купил дешевле, сэкономил. Также покупки рассматриваются многими как способ вознаграждения себя за тяжелый труд: «я что я зря пашу?», «зря хожу на не любимую работу?», и вновь умные маркетологи тут как тут со слоганами «ты этого достойна», «сделай себе подарок», «побалуй себя», «ты это заслужил».

Чтобы остановиться и не совершать неразумных покупок, Полина Шаповалова предлагает нашим читателям простой, но эффективный инструмент под названием «необходимость, цена, качество».

- Чтобы принять решение купить ту или иную вещь, у вас должно совпасть сразу три критерия. И тогда бешеные скидки не будут кружить голову, так как цена и качество, возможно, заманчивые, но если нет необходимости в этой вещи, то ее покупать не нужно, - советует эксперт.

Но может случиться и так, что шопоголизм вышел за рамки, и речь идет уже о зависимости.

- О зависимости можно говорить, если вы нашли у себя хотя бы один из следующих критериев. Если человек ощущает постоянное, навязчивое, неконтролируемое желание покупать. В случае невозможности совершить покупку чувствует себя несчастным, у него может возникнуть даже физический дискомфорт. Это похоже на то, что чувствуют алкоголики или наркозависимые, когда не получают дозы. Бывает, что человек не может выбрать и расставить приоритеты, что ему действительно необходимо, поэтому скупает все подряд.

Особенно интенсивно человек начинает совершать покупки, когда чувствует себя злым, обиженным или расстроенным. То есть покупки выступают для него неким успокоительным средством. В таком порыве совершается множество необдуманных и необоснованных трат, и останавливается человек, только тогда, когда закончились деньги. Причем шопоголика не останавливают запреты, ссоры с близкими людьми по поводу его поведения. Он все равно, даже дав обещание больше не покупать, идет и совершает очередную трату.

Чьи-то телефоны, свитшоты и смешные термокружки поехали... Фото: Алексей БУЛАТОВ

КСТАТИ

Не все знают, что праздник шопоголизма связывают с одинокими людьми. 11 ноября — день холостяков, который начали отмечать в 90-е годы в Китае. Местные торговые центры постепенно приурочили к этому празднику распродажи, так что день полюбился модникам. А в 2009 году такие распродажи перекочевали в интернет.

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