Бизнес на QR-коде: как на привитых от коронавируса зарабатывают в Ростове

Без QR-кода теперь мало куда можно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове, как и по всей стране, неделя ковидных каникул в самом разгаре. Условия реальности сильно изменились, а вместе с ними возникли и новые проблемы.

Как известно, в ноябрьские каникулы возможность посещать торговые центры есть только у привитых ростовчан или у тех, кто недавно переболел Covid-19.

Практика показывает, что каждый раз стоять и рыться в телефоне перед охранником ТЦ в поисках того самого QR-кода не совсем удобно. А бывает и такое, что телефон сел. И как тогда доказать, что ты привит?

Ответ на эту проблему нашелся у ростовских умельцев. Пару дней назад на одной из бесплатных досок объявлений появилось необычное предложение - брелок с выгравированным QR-кодом.

Корреспондент «КП-Ростов-на-Дону» выяснила, сколько зарабатывают предприимчивые ростовчане на тех, кто не дружит с техникой.

Дизайн может быть разный - хоть сердечком. Фото: доска объявлений Авито.

ДЛЯ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ СВОИ АКСЕССУАРЫ

«Брелок на ключи с QR-кодом» - такое предложение появилось в самом начале ковидных выходных на Дону. Ростовчанин предлагает всего за 400 рублей изготовить личный брелок с вашими данными. А все потому, что в новой реальности это удобный и стильный аксессуар, который призван избавить своего владельца от долгих поисков QR-кода в памяти мобильного, бумажного сертификата в сумке или от страха его забыть дома.

- Изготовление брелоков на ключи с вашим QR-кодом. В новой реальности это удобный и стильный аксессуар. Теперь вам не нужно копаться в телефоне на входе в магазин, - нахваливает свой товар автор объявления.

БРЕЛОК НА ЛЮБОЙ ВКУС, НО НЕ ЦВЕТ

Связаться с мастером брелоков удалось лишь с десятой попытки. Как оказалось, мужчина был занят. «Значит, от клиентов отбоя нет», - подумалось мне.

- Я по поводу объявления. Хотела уточнить некоторые нюансы. Возможно ли изготовить брелок с кодом в виде сердечка, а не квадрата, как указано у вас? - спросила я.

- Да, можно любой формы и не только геометрические фигуры, - рассказал собеседник.

- Ок. А цвет только черный, или можно разноцветным сделать?, - уточняю я.

- Цвет только черный. Это не краска. Код выжигается лазером на нержавеющей 3-миллиметровой стали, в итоге - надпись не сотрется, - уверяет мастер. - Время изготовления - один-два дня. Можете скинуть фото образца, я по нему сделаю. Но лучше будет, если вы его в формате PDF-файла пришлете, который с Госуслуг скачаете. Цена - 400 рэ.

- А код точно потом будет считываться? Есть ли гарантия? - уточняю, чтобы не наткнуться на мошенников.

- Конечно, код будет считываться. Вы проверите это при встрече. Он будет открываться на смартфоне обычным сканером, - убеждает собеседник.

Новые варианты заработать от ростовских умельцев появились в Интернете. Фото: доска объявлений Авито.

ЖЕЛАЮЩИХ ХВАТАЕТ

По словам мастеровитого ростовчанина, его услуга за считанные часы стала пользоваться большим спросом.

- Только выложил объявление, а люди уже пишут. Шесть брелоков за сутки заказали, - хвастается умелец.

Кстати, на такой интересный и легкий бизнес ростовчанина подтолкнул личный опыт.

Дело в том, что при входе в торговый центр, мужчина долгое время пытался открыть свой QR-код. В итоге плюнул на это дело и решил облегчить себе жизнь. Сделал брелок с кодом. А потом предложил через доску объявлений такую услугу и остальным привитым дончанам.

Вот только милый аксессуар прослужит владельцу не вечно, а всего год, так как потом настанет пора ревакцинироваться, а заодно будет время подумать и над формой нового QR-брелка.

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