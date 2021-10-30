В донской столице вступили в силу новые ковидные ограничения

В Ростовской области начали действовать новые ковидные ограничения Фото: Иван МАКЕЕВ

В донском регионе с сегодняшнего дня, 30 октября, вступили в силу новые ковидные ограничения.

Согласно постановлению губернатора Ростовской области Василия Голубева, теперь в гостиницы не позволят заселять постояльцев, не имеющих одного из трех необходимых медицинских документов, а именно - справки о перенесенном в течение полугода коронавирусе, QR-кода, свидетельствующего о прохождении вакцинации или ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за два дня до вселения в гостиницу. Стоит отметить, что это ограничение введено до особого распоряжения.

Кроме того, с 30 октября по 7 ноября приостановлена работа школьных оздоровительных лагерей с дневным пребыванием.

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