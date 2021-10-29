Ужесточение ограничений, продленные каникулы, тариф на проезд: итоги недели подводи вместе с радио «Комсомольская правда»

Ковидные выходные и "удаленка", длинные каникулы у школьников и дорожающий проезд - непростая выдалась неделя у дончан... Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ростов на этой неделе живет новыми антиковидными ограничениями и вынужденными долгими выходными в начале ноября, грядущим повышением платы за проезд в общественном транспорте и ломают голову, чем же занять школьников на полмесяца, когда кружки и секции закрыты. Самые важные вопросы вместе с экспертами обсуждаем на радио «Комсомольская правда».

ЕВГЕНИЙ КОВАЛЕВ: «НЕВАКЦИНИРОВАННЫЕ ПРОТИВОПОСТАВЛЯЮТ СЕБЯ ОБЩЕСТВУ»

После официального объявления ужесточения противоковидных ограничений в регионе, короткий, но емкий брифинг главы регионального Роспотребнадзора Евгения Ковалева стал, если не большим событием, то уж точно прояснил некоторые вопросы. Так, Евгения Владимировича спросили о том, какие еще места, где можно заразиться коронавирусом он назвал бы, кроме тех, доступ в которые ограничили или запретили, согласно постановлению.

- Ответ очевиден, - сказал главный санврач области, - это, разумеется, общественный транспорт. Хочу подчеркнуть: он опасен не сам по себе, а когда подавляющее количество пассажиров игнорируют требования безопасности и не надевают средства защиты.

К слову, в период нерабочих дней с 30 по 7 ноября общественный транспорт донской столицы будет ходить по графику выходного дня. То есть, количество единиц подвижного состава сократят. Все в соответствии с заявленными мерами. Нечего кататься. Нужно дома сидеть.

Также Евгений Ковалев отметил, что если ситуация по заболеваемости в период нерабочих дней не улучшится, регион оставляет за собой право продлить действие антиковидных ограничений. Ограничения могут быть усилены и для тех, кто еще не вакцинировался.

- Начиная с лета мы уже в части сфер ввели ограничения на посещения непривитыми и не переболевшими людьми. Этот процесс продолжается, и сейчас мы продолжаем наращивать количество этих ограничений. И будем двигаться в этом направлении, – предупредил глава донского Роспотребнадзора.

Если реально соблюдать условия ковидных ограничений, то темпы распространения ковида можно снизить, уверен врач Фото: Иван МАКЕЕВ

У главного санитарного врача региона спросили и о том, считает ли он нормальным разделение людей на вакцинированных и невакцинированных с существенным ограничением прав и свобод последних? Евгений Ковалев отметил, что представители СМИ часто задают философские вопросы.

- Я не философ. Я чиновник, должностное лицо. Но могу сказать следующее: у нас нет никаких ущемлений прав непривитых. Я считаю, что они сами противопоставляют себя обществу, – подчеркнул Ковалев.

Напомним, с 28 октября на территории Ростовской области начали действовать новые ограничения. Напомню, друзья, только основные: закрываются непродовольственные магазины, кинотеатры, спортзалы — почти все заведения сферы услуг, в ТЦ начали проверять QR-коды, время работы ресторанов и кафе сокращено. Работодателям, рекомендовано перевести на «удаленку» всех сотрудников возрастной категории 60+.

УРА! ПРОДЛЕННЫЕ КАНИКУЛЫ. В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЬЗА?

С 25 октября начались каникулы в школах. Они стартовали раньше положенного срока и продлятся дольше обычного. Связано это с напряженной ситуацией по заболеваемости коронавирусом в регионе. Николай Воликов – заместитель главного врача МЦ «Семья» объяснил Радио «КП - Ростов-на-Дону» почему с медицинской точки зрения это решение абсолютно оправдано.

- Дети часто являются бессимптомными переносчиками коронавирусной инфекции. Из школы домой вполне можно эту инфекцию принести. Соответственно уже родители могут разнести коронавирус по тем предприятиям, где они работают. Поэтому такое удлинение каникул на неделю может способствовать стабилизации, а может быть и снижению заболеваемости в целом, - отметил врач.

Еще один немаловажный вопрос – как провести каникулы с пользой, как распланировать это время. Ростовский психолог Полина Шаповалова считает, что в основе полезного времяпровождения в эти дни – успешное планирование.

Даже ковидные каникулы можно провести с пользой. Главное - четко распланировать, чем заниматься с детьми Фото: Андрей АБРАМОВ

- Нужно сделать так, чтобы это время не превратилось в День сурка – прогулок по Интернету. Как родителям, так и детям здесь нужна дисциплина. Необходимо вместе с ребенком составить подробный план на все выходные дни. В этом плане должны быть прогулки на свежем воздухе, различные виды активностей, спорт, чтение, а также работа над пробелами в учебном процессе. Я бы рекомендовала включить в этот план и обязанности ребенка, например, уборку в доме, выполнение пусть незначительных, но обязательных хозяйственных поручений.

ИЩУТ БАЛАНС И НЕ МОГУТ НАЙТИ: ПРОЕЗД ПОДОРОЖАЕТ В НОЯБРЕ

Власти Ростова-на-Дону назвали новые цены на проезд в общественном транспорте. Новый тариф, а увеличить его планируется с 11 ноября, составит: в автобусе при оплате транспортной картой - 29 рублей, банковской картой — 30 рублей, наличными – 32 рубля, в трамваях и троллейбусах независимо от способа оплаты — 23 руб. Транспортные компании запрашивали подорожание проезда до 45 рублей, но власти посчитали это необоснованным. Накануне траспортики пожаловались на то, что сдерживать тарифы уже невозможно, слишком многое изменилось.

- На сегодняшний день экономическая ситуация в городе сложилась таким образом, что транспортная отрасль находится в крайне тяжелом состоянии. Связано это с повышением цен на энергоносители, на запасные части. Когда в 2019 году формировался действующий тариф на проезд, цены на топливо были порядка 45 рублей за литр, сегодня они уже превышают 50 рублей за литр. Одна из самых больших проблем нехватка водителей. Мы наблюдаем их отток в другие транспортные сферы: в службы такси, грузовые перевозки. Там и условия работы лучше, и зарплаты выше, - отметил заместитель генерального директора АТП-5 Андрей Косов.

После четырех лет перерыва на электротранспорте и двух лет на автобусах проезд в Ростове дорожает Фото: Андрей АБРАМОВ

Директор департамента транспорта города Христофор Ермашов призвал соблюсти баланс между требованиями и проблемами транспортников и качественным обслуживанием ростовчан. Поведение водителей, при осуществлении перевозок оставляет желать лучшего, департамент получает от горожан множество жалоб. Плюс ко всему фиксируется неудовлетворительное обслуживание в вечернее время. Часто после восьми-девяти часов вечера уехать на общественном транспорте, например, в спальные районы Ростова весьма затруднительно.

Найдут ли баланс неизвестно, а тариф на проезд в общественном транспорте вырастет уже после нерабочих дней.

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