Новые ограничения в Ростове-на-Дону на ноябрьские каникулы 2021: рассказываем по пунктам, что закрыли в городе

На Дону ввели новые жесткие ограничения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новые ограничения в Ростове-на-Дону на ноябрьские каникулы 2021: ввели из-за коронавируса. В среду, 27 октября, губернатор донского края Василий Голубев, подписал постановление, в котором говорится о том, какие объекты будут закрыты с 28 октября по 7 ноября.

Так, согласно документу, приостановят работу объекты розничной торговли. Исключение – магазины, торгующие продуктами питания и непродовольственные магазины, где можно купить товары первой необходимости, а также - аптеки, специализированные объекты, в которых заключают договора на оказание услуг связи. Продолжат работу ярмарки. Онлайн-магазины тоже будут работать.

Закроют СПА-салоны, солярии, массажные студии, салоны красоты. Не будут работать бани, сауны, фитнес-клубы, спортзалы, бассейны, аквапарки, ледовые катки и боулинги. В парикмахерских будут оказывать только услуги по стрижке волос.

Приостановят работу аттракционы, цирки, кинотеатры, дома культуры, музеи, выставки. Под запретом - все зрелищно-развлекательные мероприятия. Работать будут лишь музеи и театры.

Кроме того, до 7 ноября не будут работать стоматологии и ветеринарные клиники, за исключением оказания в них экстренной помощи.

С 28 октября по 7 ноября ТЦ будут работать в особом режиме. В них запретят торговать непродовольственными товарами первой необходимости. Вместе с тем, аптеки, салоны связи будут там открыты, также разрешат продавать продовольственные товары. Но войти в торговые центры можно будет, только если есть прививочный сертификат или справка о перенесенном ковиде.

Кроме того, до 30 ноября продлена приостановка дополнительных образовательных программ для детей в возрасте до 18 лет. Это ограничение теперь распространено на все организации, реализующие такие программы, независимо от их формы собственности. Не будут работать с 30 ноября и детские пришкольные лагеря на период осенних каникул.

Также рекомендовано перевести на удаленку сотрудников в возрасте 60+, а тем, кто решит поставить прививку от коронавируса - дать выходной на два дня.

Напомним, ранее "КП-Ростов-на-Дону" писала, что С 20 октября все, кто уезжает из Ростовской области или отсутствует более 72 часов, должны будут по приезде сдать ПЦР-тест. При этом до получения результата придется соблюдать режим самоизоляции.

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