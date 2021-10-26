В сети появилась информация о полном локдауне в Ростовской области

В Ростовской области ожидаются тотальные ограничения Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В сети появилась информация о возможном введении полного локдауна в Ростовской области. Есть вероятность, что будут внесены изменения в постановление правительства № 272.

Речь идет о периоде с 28 октября по 7 ноября. В эти дни будет полностью прекращена работа кинотеатров, бань, бассейнов, спортзалов, СПА-салонов, аквапарков, ледовых катков, театров, музеев, выставочных залов, продовольственных ярмарок, аттракционов, цирков, боулингов.

Кроме того, есть вероятность, что с 11 часов вечера до 6 часов утра будет остановлена работа заведений общепита. Возможна будет только доставка заказов. Изменения не будут внесены в работу только аптек и парикмахерских. Торговые центры будут продолжать свою работу, но попасть в них смогут только горожане в возрасте старше 18 лет.

Работодателям, рекомендовано перевести на "удаленку" всех сотрудников возрастной категории 60+. Тем, кто сделал прививки, необходимо обеспечить два выходных с сохранением зарплаты.

В пресс-центре по недопущению распространения COVID-19 отметили, что документ пока не подписан и ограничения в Ростовской области не введены.

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