«Мы неоднократно сталкивались с расстройством сознания у ковидных больных»: главврач ростовской больницы прокомментировал падение пациента из окна

Мужчина погиб, выпав из окна ковидного госпиталя Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону, в ковидном госпитале, открытом на базе областной больницы, произошла трагедия. Там из окна палаты на четвертом этаже выпал 72-летний пациент. Мужчина разбился насмерть. Сейчас следком выясняет детали случившегося.

Прокомментировал трагедию и главврач РОКБ Вячеслав Коробко.

- Состояние этого пациента его лечащие врачи оценивали как достаточно тяжелое, очень беспокоил возраст со всеми вытекающими отсюда проблемами, - сообщил Вячеслав Коробко.

Больной находился на кислородной поддержке, но общался с персоналом, пользовался телефоном. Тем вечером ему помогли поужинать, завершили положенные лечебные процедуры, и он попросил выключить свет и закрыть дверь.

- В палате он находился один, поэтому судить о том, что спровоцировало произошедшее, сейчас невозможно, но мы у себя в инфекционном стационаре неоднократно сталкивались с неврологическими нарушениями работы мозга, с расстройством сознания у ковидных больных. Правда, до трагических финалов, как это уже случалось ранее у наших коллег в других госпиталях, пока не доходило, - сказал руководитель областной больницы. -Я глубоко сочувствую родным и близким пациента. И считаю своим врачебным долгом еще раз напомнить всем, что относиться к коронавирусной инфекции, как «обычному гриппу» – смертельно опасное заблуждение. В каждом организме, куда он попадает, этот вирус находит слабые места, и далеко не всегда это только легкие и сердце. Пока большая часть нашего общества предпочитает относиться к вакцинации как к неприемлемому эксперименту, ковид проводит на всех нас свой собственный, безо всяких разрешений и с куда более непредсказуемыми последствиями.

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