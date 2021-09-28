Шизофрения, депрессия, панические атаки: известный ростовский психиатр рассказала, как ковид влияет на мозг

После ковида у переболевшего могут возникнуть депрессия, тревожность, чувство тоски и постоянная усталость Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

В Ростове-на-Дону, как и в других регионах, ситуация с заболеваемостью коронавирусом никак не стабилизируется. Все мы уже знаем, что ковид может вызвать различные осложнения - на сердце, легкие, почки. А еще он может ударить по психическому здоровью человека. Известный ростовский психиатр, врач высшей категории, главный врач клиники «Феникс» Ольга Бухановская рассказала корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» о том, как новая коронавирусная инфекция может повлиять на мозг.

ВЕЧНАЯ УСТАЛОСТЬ И ПАНИЧЕСКИЕ АТАКИ

Итак, по словам специалиста, у некоторых переболевших наблюдается астения (бесконечная непроходящая усталость от того, что раньше давалось с лёгкостью и приносило удовольствие, – прим. ред.). Она может длиться и полтора месяца, и полгода в зависимости от организма переболевшего.

- У многих пациентов, переболевших коронавирусом, есть жалобы на когнитивные функции: ухудшается память, снижается внимание, появляется рассеянность. Приходится осознанно концентрировать внимание на чем-либо. И этот процесс тоже очень индивидуален по времени. Потихоньку когнитивные функции организма восстанавливаются. Но врачи все же рекомендуют в таких случаях принимать ноотропные препараты, - говорит Ольга Бухановская.

По словам психиатра, очень много обращений поступает к ростовским врачам по поводу панических атак и повышенной тревожности.

- Панические атаки могут как возобновиться, так и впервые возникнуть. У человека в эти моменты начинают потеть ладони, бросает то в жар, то в холод, не хватает воздуха, появляется страх смерти, - продолжает эксперт.

Также, по словам Ольги Бухановской, переболевшие ковидом могут быть подвержены приступам тревоги.

- Причем, она очень своеобразная. У некоторых даже возникает ощущение, что они сходят с ума. Со временем тревога уменьшается и постепенно проходит. Но зачастую постковидная тревожность требует коррекции с помощью медикаментозных препаратов, - говорит психиатр.

ОТ КОРОНОВИРУСА ДО БИПОЛЯРНОГО РАССТРОЙСТВА

Депрессия после ковида тоже явление нередкое. При этом, подчеркивает врач, подавленность, апатия, тоска и все остальные «прелести» последствий коронавируса могут возникнуть у любого переболевшего вне зависимости от возраста.

Иногда коронавирус дает и другой, противоположный депрессии эффект.

- В моей практике уже были случаи, когда у переболевших возникали маниакальные состояния – эйфория, происходит переоценка себя и своих способностей, появляется повышенная самооценка и чрезмерная энергичность, снижается потребность во сне. А затем все это переходило в депрессию. А затем мы ставили диагноз – биполярное аффективное расстройство - БАР, - поясняет специалист.

Также Ольга Бухановская выделила среди пациентов особую группу – люди старше 50-55 лет.

- Если у них после коронавируса начинает развиваться депрессия, то она сопровождается ярко выраженной тревогой, могут появляться идеи о своей греховности. Человека преследует мысль о том, что он сделал что-то плохое, совершенно необоснованно терзают угрызения совести, возникают мысли о своей никчемности и даже о самоубийстве, - рассказывает Ольга Александровна.

ГАЛЛЮЦИНАЦИИ И МАНИЯ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

Ну и, наконец, коронавирус может привести к обострению шизофрении при условии, что у человека отмечались ранее симптомы этого заболевания. Но ковид также может и спровоцировать, явиться триггером для запуска шизофренического процесса у тех людей, которые до вируса не имели признаков болезни, но это возникает редко.

- У нас в клинике уже есть группа постковидных пациентов, у которых шизофрения обострилась после многолетних качественных ремиссий. И есть также пациенты, у которых после перенесенного коронавируса впервые возникло это заболевание, - продолжает эксперт.

При этом пациентов, страдающих шизофренией, могут преследовать абсолютно разные мысли, не имеющие под собой реальных оснований. Например, о том, что их хотят убить, или о том, что они подвергаются какому-то воздействию.

- И в состоянии психоза люди искренне верят в это. Конечно, сами к врачу такие пациенты не обратятся. Тут только родственники могут забить тревогу и привести человека на прием к психиатру, - поясняет Ольга Александровна.

Также уже есть случаи, когда после коронавируса у человека возникает делирий, появляется спутанность сознания. Могут начать мерещиться какие-либо животные, насекомые, черти и так далее.

- Дело в том, что во время болезни идет интоксикация, это отравление действует на мозг. У больного возникает психомоторное возбуждение, происходит дезориентировка во времени. Чаще всего с этим сталкиваются врачи в красных зонах, - говорит врач.

При этом Ольга Александровна подчеркнула, что бояться таких состояний не надо, так как все это лечится.

- Все это подконтрольно и можно убрать. Просто необходимо бережно относиться к себе, не пускать свое здоровье, в том числе и психическое, на самотек, и вовремя обращаться к врачам за помощью, - подытожила Ольга Бухановская.

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