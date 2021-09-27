Волдыри на ладонях и стопах: В Ростове-на-Дону родителей напугал вирус Коксаки

Вирус коксаки "гуляет" по донской столице Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове мамы и папы школьников и детсадовцев одного из спальных микрорайонов города бьют тревогу. У детей появилась сыпь, причем в самых неожиданных местах – в полости рта, на ладонях и на стопах. И все это – на фоне высокой температуры и слабости. А вслед за детьми заболели и их родители. Выяснилось, что это вирус Коксаки. Как водится, родительские чаты начало лихорадить. В них ростовчане высказали свои предположения по поводу того, что вирус могли привезти из-за границы, а также строили догадки о том, насколько он опасен. Корреспондент «КП - Ростов-на-Дону» спросил у главного врача ростовской детской городской поликлиники Железнодорожного района Артема Левчина все, что нужно знать о коксаки.

ЧАЩЕ БОЛЕЮТ ДЕТИ

Как сообщил специалист «Комсомолке», этот вирус действительно диагностируют у ростовчан.

- Вирус Коксаки и ECHO-вирус входят в группу энтеровирусов и являются основными возбудителями энтеровирусной инфекции (ЭВИ). Источник инфекции - больной человек, или вирусоноситель. Заражение вирусами коксаки происходит на протяжении всего года, пик заболеваемости приходится на летне-осенний сезон. В теплых регионах заболеваемость не имеет выраженной сезонности. Им болеют лица всех возрастных групп, но показатели заболеваемости при этом обратно пропорциональны возрасту. Около 75% случаев ЭВИ приходится на детей до 15 лет, а дети возрастной группы до 1 года болеют в несколько раз чаще, чем дети старшего возраста и взрослые, - рассказал специалист.

СЫПЬ И ЛИХОРАДКА

При этом Артем Левчин перечислил самые часто встречаемые формы энтеровирусных инфекций у детей и взрослых, вызываемых вирусом коксаки.

Это - энтеровирусная лихорадка. Для нее характерно острое начало с кратковременной лихорадкой до 2-4 дней, реже до 1-1,5 недели. Протекает со слабовыраженными общеинфекционными симптомами — умеренная головная боль, незначительные катаральные явления - симптомы простудных и вирусных заболеваний, мышечные боли, реже протекает с увеличением печени и селезенки.

Также возможно экзантема - высыпания. Для нее характеры повышение температуры тела, во время спада или же на высоте температуры - появление мелкой пятнисто-папулезной, реже — геморрагической сыпи, которая локализуется преимущественно на туловище, лице и на руках.

- Сыпь сохраняется на продолжении нескольких часов или 1-2 суток, после чего бесследно исчезает. На слизистой полости рта тоже бывают высыпания — они называются энантема. Более частым вариантом энтеровирусной экзантемы у детей является поражением кожи кистей и стоп, а также слизистой оболочки полости рта — так называемый «синдром рука-нога-рот» На фоне умеренной общей интоксикации на коже кистей, стоп, щек и слизистой оболочки языка появляются высыпания в виде везикул - пузырьков диаметром 1-3 мм с гиперемией - повышенным кровенаполнением вокруг них, - продолжает Артем Левчин.

А ЕЩЕ АНГИНА

- Появляются боли в горле, повышается температура. На небных дужках и слизистой мягкого неба могут образоваться папулы, которые быстро трансформируются в везикулы и через 1-2 дня изъязвляются и покрываются белым налетом. Повышенная температура сохраняется на протяжении 2-3 суток и постепенно снижается. Изменения в зеве сохраняются 6-7 суток. При присоединении бактериальной флоры нарастают общеинфекционные симптомы. Часто сочетается с другими формами ЭВИ, - говорит специалист.

Также коксаки может проявляться в гастроэнтеритической форме: у человека повышается температура тела до субфебрильного уровня (37,1-38,0 градуса), наблюдается слабость, снижение аппетита, через 1-2 дня появляются водянистая диарея, боли в животе. Длительность заболевания – одна-две недели.

- Тот вирус, который гуляет по Ростову, относится к эпидемической экзантеме и менее опасен, чем его собрат, - комментирует эксперт.

АЗОВ, КРЫМ И СОЧИ

Артем Левчин отметил, что вирусы коксаки распространены повсеместно: их резервуаром в природе является вода, почва, продукты питания. Заразиться можно в организованных коллективах, где находится больной ребенок.

- Заразиться им могли на побережье Азовского моря, в Крыму либо в том же Сочи, - пояснил собеседник издания.

При этом специалист подчеркнул, что впадать в панику и бояться коксаки не стоит, но и забывать об осложнениях данного заболевания надо помнить. А еще специалист призвал родителей к ответственности.

- Если у ребенка лихорадка, необходимо оставить его дома и не подвергать риску коллектив, - подытожил эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Опаснее ковида и гриппа: ростовский врач рассказал, чем грозит микст-инфекция непривитым

При любой подобной инфекции зараженные болеют тяжелее и дольше (подробнее)