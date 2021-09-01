Опаснее ковида и гриппа: ростовский врач рассказал, чем грозит микст-инфекция непривитым

Микст-инфекция переносится тяжелее гриппа и ковида. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В сентябре в Ростовской области стартует прививочная кампания от гриппа. Заместитель главного врача медицинского центра «Семья» Николай Воликов ответил на популярные вопросы о болезни и вакцинации.

— Можно ли вакцинироваться от гриппа тем, кто ранее прививался от ковида?

— Прививку от гриппа можно и нужно сделать. Не важно, вакцинирован человек от коронавирусной инфекции или нет. Но если вы вакцинировались недавно, разница между введением второй дозы препарата и прививкой от гриппа должна составлять не менее двух — трех недель.

— Влияет ли прививка от ковида на риск заражения гриппом?

— Нет, не влияет.

— В Роспотребнадзоре сообщали, что благодаря активной вакцинации от гриппа удалось избежать случаев микст-инфекции. Что такое микст-инфекция?

— Микст-инфекция возникает, когда организм заражен несколькими вирусами одновременно. Например, когда у вас сразу есть и коронавирус, и грипп. От микст-инфекции вылечиться сложнее. Для борьбы с двумя инфекциями используются разные препараты — придется принимать больше лекарств. При этом организм довольно тяжело переносит противовирусные препараты.

— Насколько опасна микст-инфекция?

— Как правило, у вирусов разные точки приложения. Например, коронавирус в большей степени влияет на свертывающую, сердечно-сосудистую и нервную системы. Грипп поражает бронхо-легочную систему и часто даёт осложнения на почки. Соответственно, при микст-инфекции организм может пострадать больше.

— В России уже начали выявлять случаи заражения штаммом гриппа H3N2 или гонконгским гриппом. Чем он отличается от других штаммов?

— Каких-то специфических симптомов у разных штаммов гриппа нет. Определить штамм можно только в лаборатории. Что касается внешних проявлений, его особенность в том, что симптоматика развивается быстрее.

— Опаснее ли гонконгский грипп остальных штаммов?

— Кроме H3N2 существуют H2N2 — азиатский грипп и H1N1 — обычный сезонный. Гонконгский и азиатский переносятся тяжелее обычного гриппа.

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