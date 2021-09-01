Новости Ростовской области на 1 сентября 2021: пик третьей волны ковида пройден на Дону

Ситуация с заболеваемостью остается напряженной. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новости ростовской области на 1 сентября 2021: что случилось за сутки. Рассказываем о главных событиях донского региона.

Главный санврач рассказал, что в области пройден пик третьей волны коронавируса. По его словам, уровень заболеваемости начинает постепенно снижаться. Тем не менее эпимиологическая ситуация остается напряженной. Из большого количества поступающих в больницу зараженных система здравоохранения испытывает сложности.

Уголовное дело возбудили в отношении трех сотрудников ГИБДД Миллеровского района. Их подозреывают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, они не составили материалы об административных нарушениях.

В Ростове-на-Дону обнаружили тела 32-летней женщины и ее годовалой дочери. На теле у обеих погибших были колото-резаные раны. По факту происшествие возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Назначен новый глава администрации Железнодорожного района. Пост занял Андрей Косенко. Ранее он работал заместителем главы администрации Кировского района.