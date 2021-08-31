В Ростове назначили нового главу администрации Железнодорожного района

В Ростове назначили главу администрации Железнодорожного района. Фото: администрация Ростова

В Ростове сменился глава администрации Железнодорожного района. Сити-менеджер донской столицы Алексей Логвиненко подписал документ о новом назначении. Этот пост занял Андрей Косенко.

Новому главе на данный момент 34 года. Он окончил СКАГС по специальности "Государственное и муниципальное управление". С июня 2009 года по январь 2014 года и с января 2015 года по февраль 2020 года он замещал различные должности в мэрии. Ему посчастливилось пройти путь от специалиста первой категории до начальника отдела по делам молодежи.

- С 06 февраля 2020 года по 30 августа 2021 года замещал должность заместителя главы администрации Кировского района города Ростова-на-Дону, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

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