Гендиректором ростовского "Водоканала" назначен Сергей Кабанов

В "Водоканале" назначен новый генеральный директор Фото: Ростовский Водоканал

В донской столице назначен новый генеральный директор АО «Ростовводоканал» Сергей Владимирович Кабанов. Это решение было принято советом директоров. Об этом сообщили в пресс-службе ростовского "Водоканала".

- Ранее он находился на должности заместителя директора Департамента подключений, а также директора Департамента подключений, и первого заместителя генерального директора АО «Ростовводоканал», - сообщили в пресс-службе предприятия.

Сергей Владимирович окончил Академию права и управления Министерства юстиции РФ, которая находится в городе Рязани. Он обучался там по специальности «Юриспруденция». Стоит отметить, что у него имеется большой опыт работы на руководящих должностях.

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