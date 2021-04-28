В Ростовской области назначили руководителя Сальского следственного отдела

В Ростовской области назначили руководителя Сальского межрайонного следственного отдела Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Ростовской области назначили руководителя Сальского межрайонного следственного отдела. Им стал майор юстиции Александр Пискунов. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

На данный момент Александру Пискунову 34 года, он имеет высшее юридическое образование. В 2009 году он окончил РГЭУ РИНХ. В этот же год он начал свою службу в следственном комитете Ростовской области начал. В ноябре он стал следователем отдела по Первомайскому району. Спустя почти десять лет он занял должность заместителя руководителя Зимовниковского межрайонного следственного отдела.

- За добросовестное исполнение служебных обязанностей приказами Председателя Следственного комитета Российской Федерации награжден памятной медалью «За участие в создании органов следствия в Крыму» и ему объявлена благодарность Следственного комитета Российской Федерации, - говорится в тексте сообщения.

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