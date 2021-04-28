В Калмыкии назначили нового заместителя министра сельского хозяйства

В Калмыкии назначили заместителя министра сельского хозяйства
Фото: "КП" Архив
В Республике Калмыкии назначили нового заместителя министра сельского хозяйства региона. Им был назначен Михаил Караваев. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Бату Хасиков.
- Назначить Караваева Михаила Александровича заместителем министра сельского хозяйства Республики Калмыкия, - говорится в тексте документа.
Министру сельского хозяйства Республики Калмыкия поручено заключить с Михаилом Караваевым в установленном законодательством порядке срочный служебный контракт.
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