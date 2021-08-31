Роспотребнадзор: «Ростовская область прошла пик третьей волны COVID-19»

Регион вышел на плато по интенсивности эпидпроцесса Фото: Олег УКЛАДОВ

Ростовская область уже прошла пик третьей волны COVID-19. Однако эпидситуация все еще остается напряженной. Такое заявление сегодня, 31 августа, сделал главный санврач региона Евгений Ковалев. Он озвучил информацию на заседании оперштаба.

- По нашим оценкам, пик третьей волны в области пройден. По интенсивности проявления эпидпроцесса мы сейчас находимся на плато, сформировалась тенденция к снижению заболеваемости, - рассказал Евгений Ковалев.

Однако из-за количества поступающих ковид-пациентов система здравоохранения сейчас испытывает некоторые сложности, в госпиталях отмечается высокая заполняемость, добавил глава управления Роспотребнадзора.

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