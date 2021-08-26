В Ростове из ковидного госпиталя выписали 95-летнего фронтовика Григория Никанорова

Медики, которые лечили ветерана, отзываются о нем с теплом и большим уважением. Фото: страница Instagram Алексея Логвиненко

В Ростове из ковидного госпиталя выписали ветерана Великой Отечественной войны и Почетного гражданина города Григория Никанорова. Сейчас 95-летний мужчина чувствует себя хорошо. О благополучном излечении в Instagram рассказал Алексей Логвиненко. Сити-менеджер пожелал фронтовику в будущем крепкого здоровья.

- Желаю Григорию Никанорову и его жене скорейшего восстановления и крепкого-крепкого здоровья. А врачей наших госпиталей от всего сердца благодарю за высокий профессионализм и выражаю им свою признательность, - написал Алексей Логвиненко.

Медики, которые лечили ветерана, отзываются о нем с теплом и большим уважением. Говорят, он оказался хорошим и очень ответственным пациентом.

- Григорий Григорьевич и Галина Биталовна - чудесные пациенты. Они не капризные, очень исполнительные. Все, что мы им говорили исполнялось тут же безоговорочно, - рассказала начмед моногоспиталя КДЦ «Здоровье» Оксана Касьянова.

Главный врач медучреждения уверен, что жизнь и здоровье Григорию Никанорову спасла именно прививка. Если бы не было такой защиты, борьба с инфекцией протекала бы совсем по-другому.

- Нам удалось добиться результатов несмотря на возраст из-за того, что он ранее прививался. Люди, которые прошли вакцинацию, в разы проще болеют. Есть шансы на победу, не говоря уже о том, что есть возможность полностью избежать этого заболевания, - отметил главный врач КДЦ «Здоровье» Игорь Абоян.

Однако лечение было все-таки не из легких, в этом признался сам ветеран. Он также рассказал о том, как за ним присматривали. Мужчина был под постоянным надзором медиков.

- Лечение, конечно, сложное, трудное. Начинается рано утром. В два часа уже берут кровь на биохимию, в четыре часа - укол: один в живот, один в руку - капельница. И так каждый день, - сообщил Григорий Никаноров.

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