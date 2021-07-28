Боролись за жизнь 40 дней: в Ростове спасли пациентку с обширным поражением легких

Угрожающую ситуацию помогла переломить командная работа. Фото: страница в Instagram Алексея Логвиненко

В БСМП донской столицы спасли 31-летнюю пациентку с обширным поражением легких. Медики боролись за жизнь ростовчанки 40 дней. В итоге она выздоровела и смогла вернуться к семье. Об уникальном случае и настоящем мастерстве ростовских специалистов в Instagram рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Сегодня выписали 31-летнюю пациентку, которую доставили в больницу в начале июня в крайне тяжелом состоянии. У молодой женщины отказывали почки и была диагностирована внебольничная пневмония с обширным поражением легких. 40 дней она провела на аппарате ИВЛ. Регулярно проводились консилиумы. Дома ростовчанку ждали муж и две дочери, младшей девочке всего девять месяцев, - написал в соцсети Алексей Логвиненко.

Угрожающую ситуацию помогла переломить командная работа, уверен сити-менеджер. Благодаря постоянному наблюдению женщине постепенно становилось лучше. Вскоре ее перевели из реанимации в палату, а потом выписали. Провожали домой ростовчанку всем отделением.

- Выражаю огромную искреннюю благодарность команде больницы скорой медпомощи в лице главного врача Александра Пономарева за высокий профессионализм. В это страшное для всех время врачи буквально вытаскивают людей с того света, прилагая максимум усилий, - подчеркнул глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

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