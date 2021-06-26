Беременную, у которой лопнул сосуд головного мозга, спасли ростовские врачи

Единственно верное решение медработников спасло Екатерину и ее дочку Аленушку. Фото: ГБСМП Ростова-на-Дону.

Из больницы Ростова-на-Дону на днях выписали 30-летнюю ростовчанку Екатерину Олейникову. А чуть ранее, из областного Перинатального центра – ее новорожденную доченьку. Так вышло, что это оказалась не одна выписка, как ожидали в семье, а две и в разное время, по разным адресам. Но каждая – практически чудо. Оно стало возможным, благодаря скорости принятия единственно верного в данной ситуации решения.

ЭТО БЫЛА ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА

Когда все самое страшное уже позади, мы беседуем с Катей и ее мужем Сашей.

- Мы познакомились по Интернету. Катя родом из Норильска, - рассказал Александр. - Училась здесь в вузе. Увидели друг друга на одном из сайтов. Понравились с первого взгляда. Стали встречаться. И вот она уже и не уехала обратно. Мы поженились, и в октябре исполнится уже 10 лет с тех пор, как мы месте. Любимая работала в вузе, а я – IT-специалистом в одной из крупных компаний. Нашему старшему сыну уже семь лет.

Когда супруги узнали, что у них еще будет ребенок, то счастью не было предела! Ждали доченьку. И ничего, казалось бы, не предвещало беды. Катя никогда не жаловалась на здоровье, хорошо переносила беременность, посещала женскую консультацию, проходила необходимые обследования, и в положенный срок ушла в декрет. Никаких стрессов и неприятных ситуаций не было.

Катя и Саша ждали второго ребенка - девочку.

ВНЕЗАПНАЯ БОЛЬ

- Я уже решила, в каком роддоме буду рожать, - говорит Екатерина. - Договорилась, что на следующей неделе лягу туда заранее, чтобы сдать необходимые анализы и как следует подготовиться к родам. Была 38-я неделя беременности. Пятница. Вечер. Помню только, как занималась обычными домашними делами, и вдруг неожиданно сильно заболела голова.

В это время муж как раз приехал домой с работы. Конечно, он был обеспокоен тем, что у жены разболелась голова. Но и представить себе не мог, как непредсказуемо и стремительно станут развиваться события. Катя прилегла на диван. Но, спустя несколько минут ее стало трясти, а речь становилась бессвязной.

- Накануне я делал в поликлинике прививку от ковида, - с дрожью в голосе вспоминает страшные события Саша. - И случайно прочел там информацию о симптомах инсульта на стенде в коридоре. Запомнил хорошо, что бессвязная речь и головная боль – яркие признаки этого состояния. А еще человека с подозрением на инсульт нужно попросить улыбнуться и подвигать руками. Что я и попросил сделать Катю. Улыбка у нее была симметричной. А вот левую руку она не могла ни поднять, ни пошевелить ею. Я немедленно позвонил на «03».

ЭТУ НОЧЬ НЕ ЗАБЫТЬ!

И вот «скорая» уже мчит Катю в ГБСМП Ростова-на-Дону. Там уже собралась мультидисциплинарная команда врачей с привлечением бригады медиков областного перинатального центра, находящегося рядом. Случай был сложный: беременная с подозрением на геморрагический инсульт. Медики признаются: эту ночь они не забудут никогда!

- Был проведен консилиум, на котором принято решение выполнить родоразрешение, - вспоминает завотделением гинекологии ГБСМП Ростова Виктория Лесовая.

Кесарево сечение выполнял замглавного врача областного Перинатального центра Эрик Мелконов. Ему ассистировали Лесовая и операционная медсестра Светлана Кравченко. В результате, на свет появилась чудесная здоровая девочка.

- Закричала сразу! – вспоминают доктора.

Медикам пришлось бороться сразу за две жизни. Фото: ГБСМП Ростова-на-Дону.

БИТВА ЗА ЖИЗНЬ

Новорожденную вверили заботам неонатологов. А врачам предстояла еще битва за жизнь ее матери. К операции приступил заведующий отделением нейрохирурги Виталий Зайцев и операционная сестра Кристина Юшкова.

Оказалось, что у пациентки есть особенность строения сосудов головного мозга, о котором Катя даже и не подозревала. Молодую девушку она никогда и не беспокоила. И, возможно, никогда так себя бы и не проявила. Но так случилось, что подвела в самый неподходящий момент…

Нейрохирурги провели молодой пациентке операцию с помощью современного медицинского оборудования с системой нейронавигации.

- Была удалена гематома и сосудистая мальформация, ставшая причиной такого состояния пациентки, - рассказал Виталий Зайцев.

ОТНОСИЛИСБ КАК К РОДНОЙ

- Когда я очнулась в реанимации, врачи сразу же поздравили меня с рождением дочери, - вспоминает Екатерина. - Сказали, что с ребенком все хорошо. Чтобы я не беспокоилась. А о том, что случилось со мной, я и не помнила. Последнее, что всплывало в памяти, как ходила по дому и укладывала приданное для младенца – пеленки, распашонки, ползунки…

Молодая женщина признается, что все - от руководства до медсестер и санитарок - относились к ней, как к родной.

- Я очень тронута внимательным, чутким, таким удивительно добрым и искренним отношением, - призналась Катя.

ВЫПИСКА - БЕЗ ВОЗДУШНЫХ ШАРОВ

Восстановление пациентки после операций шло хорошо. Все это время с Катей практически всегда был ее муж. Мужчина отлучился только на выписку. Она прошла скромно, без воздушных шаров - было не до них.

- На тот момент еще было непонятно, насколько восстановиться после всего произошедшего Катя, - говорит счастливый теперь уже муж и отец. - Она еще была в реанимации. Словами не передать, что в тот момент творилось у меня на душе. С одной стороны я был так счастлив появлению на свет дочки! Держал Аленушку на руках. С другой – так сильно переживал и волновался за бесконечно дорогого мне и любимого человека – мою жену. Я хочу передать низкий поклон врачам за спасенных жену и ребенка. Нет таких слов, чтобы описать, как я им благодарен

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