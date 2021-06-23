«Три дня рождения!»: после пересадки печени дончанин заболел коронавирусом

Александр Горбатов перенес пересадку печени, а потом заболел коронавирусом. Фото: пресс-служба РОКБ

Житель Ростовской области Александр Горбатов теперь празднует День рождения три раза в год. 51-летний водитель из Семикаракорска всегда любил жизнь во всех проявлениях. Обожал охоту и рыбалку. Но известие о том, что его жизнь может вот-вот оборваться, стало для мужчины громом среди ясного неба. В самый обычный день он вдруг плохо себя почувствовал. Александр поехал на обследование в областной центр - Ростов-на-Дону, и выяснил, что у него большие проблемы с печенью.

После того, как врачи дважды спасли жизнь, мужчина считает медиков родными людьми. Фото: пресс-служба больницы

ЖИЗНЬ В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ

- Мне необходима была пересадка. Сказать, что я расстроился, ничего не сказать, - рассказал корреспонденту «КП- Ростов» Александр Горбатов. - Но, тем не менее, в депрессию не впал. Взял себя в руки и поехал в Ростовскую областную клиническую больницу. Знал, что только там мне могут помочь.

И он не ошибся. Прошел обследование для внесения в лист ожидания и стал ждать. Мужчина признается, это была жизнь, как на вулкане. За это время его дважды вызвали в больницу.

- В первый раз звонок раздался в два часа ночи, - вспоминает он. - Сказали: «Приезжай». Я помчался, доехал за два часа. Прошел все исследования, но печень не подошла. Конечно, расстроился сильно и поехал домой. Кстати, этот орган потом достался сразу двоим: печень была большая, и ее разделили на двоих таких же умирающих, как и я.

Но уже второй вызов для мужчины стал счастливым.

- Я не задавался вопросами, кому принадлежал пересаженный мне орган и как умер этот человек, - признается Александр. - О таком спрашивать не принято. Возможно, была автокатастрофа. Но, так или иначе, меня прооперировали. Операция по трансплантации органа длилась десять (!) часов. Все прошло на ура, а мою благодарность врачам невозможно описать словами: они подарили мне жизнь!

День операции Александр теперь считает своим вторым днем рождения! Однако, говорит дончанин, теперь у него есть и третий! К этому также оказались причастны врачи областной клинической больницы. Дело в том, что и ковид не обошел его стороной.

«ВРАЧИ СТАЛИ МНЕ РОДНЫМИ»

В декабре прошлого года Александр вновь попал в областную больницу, но уже – в ковидный моногоспиталь РОКБ.

- Я много врачей повидал на своем веку, но в инфекционном отделении все же иначе, чем в других. Здесь в большей мере проявляется самоотверженность врачей. Я на них смотрел, и мне было жалко медиков: очки, сверху – маска. При этом стекла начинают потеть, а им надо поставить капельницу в вену, - говорит Александр.

В больнице мужчина провел около двух недель. Говорит, было практически все: и высокая температура, и нехватка кислорода, и боль во всем теле. Вот только не пропали аппетит, обоняние и вкус.

- Еда, надо сказать, отменная была, - улыбается дончанин.

Как и другие пациенты, Александр лежал с кислородной маской на животе, потому что в такой позе пораженные легкие работают лучше.

- Да, спать не очень удобно, ну а куда деваться?! Есть слово «надо»! Мне-то, ух, как хотелось жить! Поэтому выполнял все рекомендации врачей, тем более, в этой больнице меня уже вытаскивали с того света, так что я полностью доверял медперсоналу. Вообще, все врачи стали для меня уже родными, даже жалко было при выписке с ними расставаться, - говорит мужчина. - От ковида меня лечил Карен Валерьевич Пирумян, который в мирное время, как оказалось, работал в третьей хирургии РОКБ торакальным хирургом, то есть легкие видел и снаружи, и даже изнутри. Спасибо ему! Знаю, что со мной было непросто разобраться…

Врач-инфекционист ковидного моногоспиталя Карен Пирумян, как и его коллеги, сейчас на передовой. Фото: пресс-служба больницы

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Это был первый мой пациент после пересадки органа»

Карен Пирумян, врач-инфекционист ковидного моногоспиталя РОКБ:

- Я в инфекционном отделении – с первого дня открытия нашего госпиталя, но на тот момент это был первый мой пациент после пересадки органа. Естественно, прежде всего, Александра обследовала его лечащий гепатолог-трансплантолог из нашего Центра хирургии и координации донорства. У нас на тот момент просто не было опыта применения схем лечения от ковида на фоне препаратов, подавляющих иммунитет у людей с донорскими органами.

Тем не менее, течение болезни у Александра было, что называется, классическим. К концу второй недели, как у многих больных ковидом, было некоторое ухудшение состояния, пришлось подключить его к кислородной точке. Но в целом, учитывая его 36-процентное поражение легочной ткани и повышенный С-реактивный белок, указывающий на острый воспалительный процесс, поправлялся он хорошо.

Насколько я в курсе, сейчас, по прошествии полугода, проходит обследование, чтобы привиться. Сейчас вакцинация доступна не только пациентам трансплантологов, но и любому, кто готовиться к госпитализации и не хочет рисковать собой.

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