"Я вначале засмеялся, а потом заплакал!": ростовчанин рассказал, как забирал четверых детей из роддома

Дончан испытал невероятные эмоции после того, как узнал, что станет многодетным отцом. Фото: пресс-служба Ростовского ПЦ

Супруги из Ростовской области мечтали о том, чтобы стать родителями. Дорога к родительству оказалась для них долгой и выстраданной, но судьба вознаградила сполна.

КАЗАЛОСЬ, СЧАСТЬЕ БЫЛО СОВСЕМ РЯДОМ

И вот, казалось бы, счастье совсем рядом – положительный тест, УЗИ и слова врача: «У вас будет дочь».

Сама по себе беременность проходила легко, единственное, что настораживало – на 15-ой неделе беременности специалисты обнаружили внутриутробную патологию.

- Была незначительная киста, которая, как нам сказали, рассасывается после рождения, или же ее удаляют, - рассказала Снежана. - Поэтому мы, грубо говоря, не заморачивались. Беременность была первая, и мы с мужем ко всему легко относились.

Но потом, как выяснилось, патология оказалась намного серьезнее, чем думали специалисты и супруги. После рождения малышка перенесла сразу две операции, при одной из которых девочке от мамы пересадили часть печени. Но, к сожалению, все усилия родителей и врачей оказались тщетными. В восемь месяцев крохи не стало. Для родителей это стало огромным ударом и самым тяжелым моментом в жизни. Но супруги не переставали мечтать о том, что когда-нибудь в их доме будет звучать детский смех.

Снежана родила тройню, а потом стала мамой еще одного очаровательного малыша. Фото: пресс-служба Ростовского ПЦ

«ЭТО БЫЛ САМЫЙ НЕЗАБЫВАЕМЫЙ МОМЕНТ В ЖИЗНИ»

Про очередную беременность Снежана узнала за пару дней до отпуска.

- Перед поездкой сдала анализ, который подтвердил, что я – в положении, - продолжает Снежана.

На курорте у женщины все время был сильный токсикоз, поэтому она была уверена, что под ее сердцем бьются еще два.

- Мы с мужем вернулись с отдыха, и сразу же отправились на УЗИ, - вспоминает Снежана.

И вот врач через несколько минут озвучивает результат: «Ну что, поздравляю! У вас будет двойня!».

- Мы с женой улыбаемся и думаем, что так и должно быть. А потом – буквально через 30 секунд, врач заявляет: «Подождите-подождите», после чего стремительно уходит, - вспоминает отец.

Вернулась доктор уже с заведующим отделением.

- Они вместе смотрят на монитор, улыбаются и уже вдвоем говорят: «Мы вас поздравляем! У вас будет тройня!», - продолжает мужчина. – Я вначале засмеялся, а потом заплакал! Это был самый радостный, незабываемый момент в жизни!

ВНОВЬ УЗНАЛА, ЧТО БЕРЕМЕННА

Малыш обожает своих братиков и сестричку. Фото: пресс-служба Ростовского ПЦ

Снежана знала, что многоплодная беременность – это сложно и опасно, поэтому наблюдаться решила только в Ростовском перинатальном центре. Учреждение другого уровня женщина даже не рассматривала. Начиная с восьмой недели беременности и до самых родов, будущая мамочка находилась под наблюдением главного врача медучреждения Максима Уманского.

И вот, на 37-ой неделе беременности чудо произошло: на свет появились два братика и сестричка. Ваня весил два килограмма 400 граммов и был ростом 47 сантиметров, Миша – два килограмма 380 граммов и 46 сантиметров, а Маша – два килограмма и 250 граммов и 45 сантиметров.

А меньше, чем через год, женщина вновь узнала, что ждет ребенка.

- О беременности узнали, когда тройняшкам было всего восемь месяцев, - говорит счастливая Снежана. - Для нас это было неожиданностью. Конечно же, и в этот раз наблюдалась у Максима Николаевича. И, кстати, эта беременность прошла очень легко и быстро, без осложнений. На свет появился Илья, он весил четыре килограмма 150 граммов! Практически – две трети от веса тройни. Спасибо врачу и всему персоналу ПЦ, которые прошли с нами этот большой путь!

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