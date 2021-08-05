«Есть настоящие врачи»: в Ростове помогли пожилой женщине, которой стало плохо

На остановке пожилой женщине стало очень плохо. На счастье мимо проезжала скорая помощь Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове бригада скорой помощи помогла пожилой женщине, которой стало плохо на остановке. Медики ехали мимо и заметили ЧП. На вызов уже спешили их коллеги, но специалистов это не смутило. Они все равно остановились и подошли к пациентке. О внезапной, но очень своевременной поддержке в соцсетях рассказала местная жительница.

Она оказалась невольной свидетельницей этого случая. И сейчас с благодарностью вспоминает о работниках скорой, которые, несмотря на загруженный день, остановились, чтобы узнать, все ли в порядке.

- Сегодня, 5 августа, я находилась на остановке Верхненольной. На остановке пожилой женщине было очень плохо. Мужчина вызвал ей скорую, мы стояли и ждали, а женщине становилось все хуже. На счастье мимо ехала скорая, я побежала к дороге стала махать руками и кричать. Они остановились и стали оказывать помощь. Минут через 10 подъехал реанимобиль. Очень надеюсь, что эти 10 минут помогли спасти жизнь, - написала ростовчанка.

Очевидица также поблагодарила работников скорой и отметила их профессионализм.

- В наше жестокое время есть еще настоящие врачи. В спасении принимали участие седой врач, молоденькая медсестра и даже водитель, - рассказала жительница донской столицы.

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