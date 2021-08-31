В Ростове выясняют обстоятельства гибели женщины и ее годовалой дочери

В Ростове расследуются обстоятельства гибели женщины и ее малолетнего ребенка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице следователи занимаются выяснением обстоятельств гибели женщины и ее малолетней дочери. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

На данный момент удалось выяснить, что 30 августа полицейские сообщили следователям о том, что в одной из квартир обнаружены два трупа - 32-летней женщины и ее годовалой дочери. У обеих на теле были колото-резаные раны. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство".

- Следователем проведен осмотр места происшествия, в ходе которого установлено, что каких-либо повреждений окон, дверей и замков в квартире не имеется. Входная дверь заперта изнутри, - говорится в тексте сообщения.

Сейчас проводятся судебно-медицинские экспертизы и исследование вещественных доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

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