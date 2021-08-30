Дончанина заключили под стражу за убийство сожительницы

В Ростовской области мужчина зарезал гражданскую супругу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области мужчину заключили под стражу после убийства гражданской супруги. В отношении него было возбуждено уголовное дело по соответствующей. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета.

Следователи выяснили, что 26 августа 42-летний житель Таганрога, будучи у себя дома, распивал спиртные напитки вместе со своей гражданской супругой. Внезапно между ними разгорелась ссора и порыве гнева мужчина схватил нож и трижды ударил свою сожительницу. От полученных повреждений женщина скончалась на месте преступления.

На следующий день злоумышленника удалось задержать. Свою вину он полностью признал. Суд принял решение заключить мужчину под стражу.

- В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, - говорится в тексте сообщения.

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Приговор огласили в Южном окружном военном суде.