В Ростове на 5,5 лет осудили участника террористического сообщества из калмыцкой колонии

Мужчина примкнул к радикальной ячейке и изучал экстремистскую идеологию Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове участник террористического сообщества получил 5 лет и 6 месяцев колонии особого режима. Об этом сегодня, 30 августа, сообщили в Южном окружном военном суде Ростова.

По данным инстанции, мужчина примкнул к радикальной ячейке, которую в калмыцкой колонии создал сторонник «Исламского государства» (эта террористическая организация запрещена в России). Всем, кто вступал в это общество, прививали новые религиозные взгляды и идеологию. Банда также активно вовлекала участников и склоняла людей вступать в ряды боевиков.

Мужчина, которого осудили в Ростове, также изучал экстремистскую литературу и арабский язык, ходил на специальные занятия. Спустя несколько лет об этом узнали полицейские. Дело мужчины слушали в особом порядке, так как он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

- Приговор - 5 лет и 6 месяцев колонии особого режима. Его еще можно обжаловать в апелляционном порядке, - добавили в пресс-службе Южном окружном военном суде.

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