В Ростове пособник боевиков получил 11 лет колонии строгого режима

Мужчине прибавили 8,4 года к сроку, который определили в Кабардино-Балкарии Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове на 11 лет колонии строгого режима осудили пособника ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация). Мужчине прибавили 8,4 года к сроку, который определили в Кабардино-Балкарии. Об этом сегодня, 27 августа, сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

По данным инстанции, мужчина попал под разбирательство после того, как помог боевику сделать тайник. Это был в 2019 году. Тогда в подвале садоводческого товарищества злоумышленники спрятали боеприпасы и взрывные устройства.

Ранее в донской столице вынесли приговор боевику, воевавшему в Сирии. Подсудимый виновным себя так и не признал, он получил 7 лет тюрьмы.

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