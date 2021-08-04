Жителя Ростовской области осудили за призывы к экстремизму

Мужчина будет на испытательном сроке 2 года Фото: Артем КИЛЬКИН

Житель Ростовской области получил 1 год и 6 месяцев условно за призывы к экстремизму через Интернет. Мужчина будет на испытательном сроке 2 года, также ему запретили создавать странички в соцсетях. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По данным инстанции, нарушитель опубликовал в сети собственную публикацию, в которой одобрял применение силы к негроидам и выходцам с Кавказа и южноазиатских регионов. Он также призывал к насилию других людей.

Кроме того, автор поста оставил комментарий с такими же призывами. Это подтвердили после экспертизы в УФСБ. Ранее на Дону вынесли приговор преступнику, который собирался взорвать административные здания и уехать в Сирию.

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