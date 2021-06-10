В Ростове осудили экстремиста, который собирался устроить теракт

Приговор вынесли в Южном окружном военном суде Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове 15 лет колонии строгого режима получил экстремист, который собирался устроить взрыв по заданию «ИГ» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сегодня, 10 июня, сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Как пояснили в инстанции, мужчина вступил в ряды боевиков летом 2020 года во Владикавказе. Там же он принес присягу и пообещал перед поездкой в Сирию взорвать местные административные здания.

После этого для него в специальном тайнике спрятали самодельное взрывное устройство и деньги. Преступника задержали с поличным, когда он шел с передачей к своей машине.

Весной 2021 года в донской столице также вынесли приговор боевику, воевавшему в Сирии. В этом случае подсудимый виновным себя так и не признал