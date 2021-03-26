Видео задержания экстремистов, готовивших атаку на полицию, опубликовали силовики

Преступники получали указания из-за границы. Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

В Ростове-на-Дону оперативники ФСБ арестовали трех молодых парней, которые состояли в экстремистской банде. Как удалось установить правоохранителям, они готовили и совершали акции "прямого действия", то есть орудовали на улицах. Радикалы оставляли на административных зданиях оскорбительные надписи, собирали бомбы и штудировали запрещенную литературу.

Буквально перед арестом они планировали атаковать один из полицейских участков в донской столице. Однако определить их местоположение силовикам удалось раньше, чем задуманное экстремистами воплотилось в жизнь. В результате задержали трех членов банды. Уже возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм по мотивам политической ненависти", по которой они могут отправиться в тюрьму на три года.

Когда их взяли, парни решили не отмалчиваться и признались в уже совершенных преступления. Один из них рассказал, какие акции были в планах их сообщества.

- 24 марта мы пошли к 1-му отделу полиции для того, чтобы закидать его красками, - говорит один из задержанных.

Вот только на следующем ролике становится понятно, что эта "краска" еще и горит. По факту же вместо безобидных баллончиков радикалы хотели использовать зажигательные устройства, по типу "коктейлей Молотова". О том, что это может привести к трагедии, ребята вряд-ли задумывались.

Как сообщили в региональном ФСБ, для связи, получения информации и указаний они использовали популярный мессенджер. Группу курировали модераторы, проживающие в Польше.

Отметим, что в прошлом году в Ростовской области было выявлено 16 преступлений экстремисткой направленности. По данным портала правовой статистики, правоохранители обнаружили и задержали почти всех лиц, причастных к ним. Скрыться удалось только одному подозреваемому.

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Говорят, ребята были лучшими друзьями. А эту версию сейчас проверяют следователи (подробнее)

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