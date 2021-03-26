Экстремисты хотели сжечь здание полиции в Ростове-на-Дону

Сотрудники ФСБ задержали троих подозреваемых в подготовке акта вандализма Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону группа вандалов хотела закидать бутылками с зажигательной смесью здание полиции. Кроме того, мужчины также планировали расписать оскорбительными надписями стены здания. Но сотрудникам ФСБ удалось предотвратить акт вандализма.

Как рассказали в силовых структурах региона, по подготовке к преступлению задержаны трое человек. Еще стольких же допрашивают оперативники.

Подозреваемые рассказали, что их радикальные взгляды сформировались после чтения одного из телегрм-каналов, администратор которого находится в Польше. А бутылки с зажигательной смесью они делали сами.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала, что в донской столице задержали подозреваемых, готовивших теракты. По словам источника издания в правоохранительных органах региона, ими оказались, в том числе супружеская пара и еще двое мужчин. Организатором ростовской ячейки стал 27-летний Сергей Титов (имя изменено – прим. ред.). Сам мужчина несколько лет назад, уже будучи женатым, попал на пять лет в тюрьму.

Он родился в православной семье. Но за решеткой отказался от своей веры и стал изучать радикальный ислам. Запрещенная литература так поглотила злоумышленника, что он решил посвятить жизнь пропаганде опасной идеологии.

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