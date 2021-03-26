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Общество26 марта 2021 10:58

В Ростовской области семиклассник застрелил друга из охотничьего ружья

Говорят, ребята были лучшими друзьями
Анна ШИЛЯЕВА
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Игра школьников закончилась трагедией.

Фото: Валерий ШАХОВ

Страшная трагедия произошла в одном из сел Ростовской области. Игра друзей-одноклассников закончилась гибелью 13-летнего подростка. Местные жители - а их тут всего-то несколько сотен - перешептываясь обсуждают случившееся.

"ДРУЗЬЯ - НЕ РАЗЛЕЙ ВОДА"

Как рассказал корреспонденту «КП – Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, семиклассники – Сергей и Иван (имена изменены - прим. ред.) – были большими друзьями. Мальчишки все свободное время проводили вместе. Они постоянно общались - вместе ходили в школу, гоняли в футбола и на велосипедах по улицам. Что уж говорить, когда на дворе - весенние каникулы.

- Друзья - не разлей вода, - в один голос говорят местные.

У Сережи семья, по местным меркам, считается зажиточной, отец – крупный фермер, мать работает педагогом. У Вани родители - чуть попроще: мама стоит за прилавком. А отец, после того, как получил травму ноги на производстве, уволился и сейчас временно не работает.

ВСЕ СЕЛО ПРИШЛО ПОПРОЩАТЬСЯ С ВАНЕЙ

Во время весенних каникул Иван пришел в гости к другу.

- В доме в этот момент находился только старший брат Сергея. Он на втором этаже играл в компьютерные игры, - продолжает собеседник издания. - А младшие ребята находились на первом этаже. В какой-то момент Сережа решил показать другу охотничье ружье отца. Мужчина хранил его под замком, но сыну удалось отыскать ключи.

По предварительным данным, как только «Сайга» оказался в руках у парнишки, тот вдруг нечаянно спустил курок. Говорят, пуля угодила прямо в Ивана, пробив тому плечо и легкое. Испуганный подросток сразу позвонил матери. А та с работы примчалась домой и вызвала скорую. Но помочь раненому школьнику было уже ничем нельзя: сельском фльдшеру оставалось лишь констатировал смерть ребенка. Парень умер мгновенно.

Сегодня, 26 марта, все село прощается с Ваней. А с его другом сейчас работает психолог.

Следствие же, в свою очередь, разбирается в деталях трагедии.

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