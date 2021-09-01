Коронавирус в Ростове-на-Дону на 1 сентября 2021: коронавирусом заразился еще 481 человек

В Ростовской области коронавирусом заразился еще 481 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 1 сентября 2021 - заразились еще 198 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 481 человека. Общее число зараженных составило 124 411.

Новые случаи выявили в 53 городах и районах области. Среди заболевших 39,7% – в возрасте от 18 до 45 лет; 31% – от 46 до 65 лет; 10,2% – от 66 до 79 лет; 3,9% – старше 80 лет; 15,2% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 4 004 пациента. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 36 человек.

За сутки выздоровели 365 зараженных. За все время от ковида вылечился 107 471 зараженный.

Подтвердилась смерть 28 инфицированных. Это 19 женщин в возрасте от 44 до 95 лет и девять мужчин в возрасте от 60 до 92 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 5 988 человек.

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