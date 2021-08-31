Коронавирус в Ростове-на-Дону на 31 августа 2021: вирус обнаружился у 482 дончан

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 482 человека Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 31 августа 2021 - заразились еще 199 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 482 человек. Общее число зараженных составило 123 930.

Новые случаи выявили в 54 городах и районах области. Среди заболевших 37,6% – в возрасте от 18 до 45 лет; 28,2% – от 46 до 65 лет; 14,3% – от 66 до 79 лет; 3,7% – старше 80 лет; 16,2% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 4 106 пациента. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 40 человек.

За сутки выздоровели 360 зараженных. За все время от ковида вылечились 107 106 зараженных.

Подтвердилась смерть 28 инфицированных. Это 20 женщин в возрасте от 36 до 87 лет и восемь мужчин в возрасте от 43 до 78 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 5 959 человек.

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