Коронавирус в Ростове-на-Дону на 30 августа 2021: коронавирус подтвердился у 485 дончан

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 485 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 30 августа 2021 - заразились еще 200 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 485 человек. Общее число зараженных составило 123 448.

Новые случаи выявили в 54 городах и районах области. Среди заболевших 35,5% – в возрасте от 18 до 45 лет; 31,3% – от 46 до 65 лет; 12,2% – от 66 до 79 лет; 4,5% – старше 80 лет; 16,5% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 4 143 пациента. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 40 человек.

За сутки выздоровели 302 зараженных. За все время от ковида вылечились 106 746 зараженных.

Подтвердилась смерть 28 инфицированных. Это 20 женщин в возрасте от 52 до 93 лет и восемь мужчин в возрасте от 54 до 90 года. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 5 931 человека.

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