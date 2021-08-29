Коронавирус в Ростове-на-Дону на 29 августа 2021: число зараженных выросло на 487 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 487 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 29 августа 2021 - заразился еще 201 житель. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 487 человек. Общее число зараженных составило 122 963.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 34,4% – в возрасте от 18 до 45 лет; 28,7% – от 46 до 65 лет; 16,4% – от 66 до 79 лет; 4,3% – старше 80 лет; 16,2% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 4 165 пациента. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 34 человека.

За сутки выздоровели 303 зараженных. За все время от ковида вылечились 106 444 зараженных.

Подтвердилась смерть 28 инфицированных. Это 16 женщин в возрасте от 44 до 86 лет и 12 мужчин в возрасте от 51 до 83 года. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 5 903 человека.

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