Коронавирус в Ростове-на-Дону на 28 августа 2021: опасный вирус подтвердился у 488 дончан

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 488 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 28 августа 2021 - заразились еще 200 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 488 человек. Общее число зараженных составило 122 476.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 33,1% – в возрасте от 18 до 45 лет; 30,1% – от 46 до 65 лет; 14,9% – от 66 до 79 лет; 5,3% – старше 80 лет; 16,6% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 4 150 пациента. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 42 человека.

За сутки выздоровели 302 зараженных. За все время от ковида вылечились 106 141 зараженных.

Подтвердилась смерть 25 инфицированных. Это 16 женщин в возрасте от 47 до 92 лет и девять мужчин в возрасте от 47 до 91 года. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 5 875 человек.

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