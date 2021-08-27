Коронавирус в Ростове-на-Дону на 27 августа 2021: суточное количество зараженных начало уменьшаться

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 479 человек Фото: Артем КИЛЬКИН

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 27 августа 2021 - заразились еще 197 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 479 человек. Общее число зараженных составило 121 988.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 34,6% – в возрасте от 18 до 45 лет; 32,8% – от 46 до 65 лет; 11,9% – от 66 до 79 лет; 4,6% – старше 80 лет; 11,1% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 4 142 пациента. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 43 человека.

За сутки выздоровел 301 зараженный. За все время от ковида вылечились 105 839 зараженных.

Подтвердилась смерть 25 инфицированных. Это 14 женщин в возрасте от 17 до 85 лет и 11 мужчин в возрасте от 27 до 73 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 5 850 человек.

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