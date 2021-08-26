Коронавирус в Ростове-на-Дону на 26 августа 2021: за сутки заболели еще 482 дончанина

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 482 человека Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 26 августа 2021 - заразились еще 195 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 482 человек. Общее число зараженных составило 121 509.

Новые случаи выявили в 54 городах и районах области. Среди заболевших 33% – в возрасте от 18 до 45 лет; 33,4% – от 46 до 65 лет; 15,4% – от 66 до 79 лет; 3,1% – старше 80 лет; 15,1% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходит 4 156 пациент. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находится 41 человек.

За сутки выздоровел 304 зараженный. За все время от ковида вылечились 105 538 зараженных.

Подтвердилась смерть 26 инфицированных. Это 17 женщин в возрасте от 45 до 91 года и девять мужчин в возрасте от 49 до 83 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 5 825 человек.

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