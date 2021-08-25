Коронавирус в Ростове-на-Дону на 25 августа 2021: общее количество зараженных перевалило за 121 тысячу человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 483 человека Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 25 августа 2021 - заразились еще 205 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 483 человек. Общее число зараженных составило 121 027.

Новые случаи выявили в 53 городах и районах области. Среди заболевших 34,6% – в возрасте от 18 до 45 лет; 30,4% – от 46 до 65 лет; 13,5% – от 66 до 79 лет; 4,3% – старше 80 лет; 17,2% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходит 4 201 пациент. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 46 человек.

За сутки выздоровел 289 зараженный. За все время от ковида вылечились 105 234 зараженных.

Подтвердилась смерть 28 инфицированных. Это 19 женщин в возрасте от 48 до 92 лет и девять мужчин в возрасте от 41 до 88 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 5 799 человек.

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