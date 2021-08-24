Коронавирус в Ростове-на-Дону на 24 августа 2021: жертвами коронавируса стали еще 27 дончан

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 485 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 24 августа 2021 - заразились еще 206 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 485 человек. Общее число зараженных составило 120 544.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 43,7% – в возрасте от 18 до 45 лет; 24,5% – от 46 до 65 лет; 9,9% – от 66 до 79 лет; 4,8% – старше 80 лет; 17,1% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 4 173 пациента. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находится 41 человек.

За сутки выздоровел 305 зараженный. За все время от ковида вылечились 104 945 зараженных.

Подтвердилась смерть 27 инфицированных. Это 16 женщин в возрасте от 58 до 103 лет и 11 мужчин в возрасте от 47 до 84 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 5 771 человек.

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