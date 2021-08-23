Коронавирус в Ростове-на-Дону на 23 августа 2021: коронавирусом оказались заражены еще 487 дончан

В Ростовской области коронавируом заразились еще 487 человек Фото: Игорь БУЛАТОВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 23 августа 2021 - заразились еще 205 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 487 человек. Общее число зараженных составило 120 059.

Новые случаи выявили в 49 городах и районах области. Среди заболевших 35,5% – в возрасте от 18 до 45 лет; 33% – от 46 до 65 лет; 13,8% – от 66 до 79 лет; 3,9% – старше 80 лет; 13,8% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 4 178 пациента. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 46 человек.

За сутки выздоровел 304 зараженный. За все время от ковида вылечились 104 640 зараженных.

Подтвердилась смерть 27 инфицированных. Это 12 женщин в возрасте от 46 до 86 лет и 15 мужчин в возрасте от 28 до 89 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 5 744 человек.

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