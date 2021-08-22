Коронавирус в Ростове-на-Дону на 22 августа 2021: 490 человек заразились коронавирусом

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 490 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 22 августа 2021 - заразились еще 210 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 490 человек. Общее число зараженных составило 119 572.

Новые случаи выявили в 51 городе и районе области. Среди заболевших 40,4% – в возрасте от 18 до 45 лет; 30% – от 46 до 65 лет; 12,2% – от 66 до 79 лет; 2,7% – старше 80 лет; 14,7% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 4 225 пациента. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находится 43 человека.

За сутки выздоровел 303 зараженный. За все время от ковида вылечились 104 336 зараженных.

Подтвердилась смерть 28 инфицированных. Это 16 женщин в возрасте от 42 до 94 лет и 12 мужчин в возрасте от 56 до 86 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 5 717 человек.

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