Коронавирус в Ростове-на-Дону на 21 августа 2021: опасный вирус подхватили еще 489 дончан

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 489 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 21 августа 2021 - заразились еще 208 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 489 человек. Общее число зараженных составило 119 082.

Новые случаи выявили в 51 городе и районе области. Среди заболевших 33,9% – в возрасте от 18 до 45 лет; 30,9% – от 46 до 65 лет; 15,3% – от 66 до 79 лет; 3,7% – старше 80 лет; 16,2% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 4 206 пациента. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находится 47 человек.

За сутки выздоровел 371 зараженный. За все время от ковида вылечились 104 033 зараженных.

Подтвердилась смерть 28 инфицированных. Это 18 женщин в возрасте от 53 до 86 лет и десять мужчин в возрасте от 51 до 94 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 5 689 человек.

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